Calhanoglu torna dall’Inter: via dalla Turchia per un doppio motivo

Hakan Calhanoglu torna a Milano. Il centrocampista nerazzurro ha abbandonato anzitempo il ritiro della Turchia, e non prenderà dunque parte alla sfida di sabato contro la Germania e a quella di martedì contro il Galles . A ufficializzare la notizia è stata proprio la nazionale turca, che ha svelato il duplice motivo per cui il classe 1994 ha fatto ritorno in Italia prima del previsto.

Calhanoglu, niente Turchia: torna dall'Inter

Una buona e una cattiva notizia per il centrocampista. Una delle motivazioni per cui Calhanoglu ha abbandonato il ritiro della Turchia è un'infezione alle vie respiratorie, che infatti avevano impedito al calciatore di allenarsi quest'oggi agli ordini del commissario tecnico Vincenzo Montella. L'altra motivazione per cui il nerazzurro è tornato prima a Milano è l'imminente nascita di suo figlio. Questo il comunicato da parte della federazione turca: "Il capitano della nostra squadra, Hakan Calhanoglu, sia ieri che oggi non ha potuto prendere parte all'allenamento della Nazionale a causa di un'infezione alla parte superiore delle vie respiratorie. Considerando il suo stato di salute e l'informazione che sua moglie, che aspetta un bambino, è molto vicina al parto, il nostro calciatore è quindi stato escluso dalla rosa della nostra Nazionale per decisione del nostro comitato tecnico". Per il centrocampista dunque la possibilità di stare vicino alla sua compagna in un momento di grande gioia e al contempo di poter recuperare dal malanno fisico, prima di proiettarsi al derby d'Italia contro la Juventus. Match nel quale potrebbe non essere invece presente Alessandro Bastoni.