Inzaghi: "Lautaro-Thuram come Milito-Eto'o? Loro hanno fatto la storia..."

Inzaghi, le parole dopo Napoli-Inter

Il tecnico nerazzurro ha proseguito: "È stata una prova di insieme di squadra nonostante le difficoltà. Abbiamo perso De Vrij dopo 18’ e avevamo Bastoni e Pavard a casa. Carlos Augusto non faceva il centrale da un anno e mezzo. Lautaro e Thuram come Milito ed Eto'o? Loro hanno fatto la storia, Lautaro la sta facendo da tanti anni. Marcus sta giocando con tantissima fame e deve continuare così" per poi concludere: "In questo momento la squadra ha fatto tre mesi e mezzo buonissimi e inaspettati. Cambiando tutti questi giocatori c’era la speranza ma sappiamo che nel calcio succede di perdere diversi calciatori e li la squadra deve fare il salto di qualità. Su De Vrij c’è più pessimismo rispetto a Dumfries, tra 10/15 giorni tornerà anche Pavard".