Lautaro prepara il botto: la firma con l’Inter a Capodanno!

Probabilmente non ci sono i tempi tecnici, considerando anche il folto calendario, per arrivare a scartare il rinnovo intorno a Natale, ma Inter e Lautaro Martinez stanno facendo di tutto per stringersi nuovamente la mano entro la fine del 2023. Per un botto di Capodanno che renderebbe felici tutti, tifosi in primis. Marotta, Ausilio e l’agente del “Toro”, Alejandro Camano, stanno parlando da settimane, se non mesi. Dopo il prolungamento fino al 2026 stipulato nell’ottobre 2021, con l’ingaggio di Lautaro alzato a 6 milioni, la reciproca volontà è quella di legarsi fino al 2028 per far sì che il matrimonio fra Inter e Martinez raggiunga la fatidica cifra di 10 anni, visto che l’argentino arrivò nell’estate del 2018 dopo un blitz vincente di Ausilio ad Avellaneda all’inizio di quello stesso anno. I lavori fra le parti si sono intensificati negli ultimi giorni. L’Inter aveva e ha come obiettivo primario per questo mese il prolungamento dei contratti di Mkhitaryan (scadenza 2024) e Dimarco (2026, per lui importante adeguamento), ma la società ha deciso di dare un’accelerata anche alla questione Lautaro.

Sicuramente l'ingaggio del numero 10 verrà ulteriormente alzato e se fino a qualche tempo fa si ragionava su un aumento da 6 a 7 milioni, per rendere già così il "Toro" il giocatore più pagato della squadra, adesso è possibile che si lavori a un contratto più complesso e articolato, con scatti ogni stagione per arrivare o superare anche quota 8, più vari bonus. Già nell'ultimo rinnovo del 2021 fu tolta la clausola da 111 milioni e anche adesso non dovrebbe essere presente. L’argentino ha iniziato la stagione a mille - 15 gol in 19 gare -, è entrato nell'élite dei bomber nerazzurri di tutti i tempi (con 117 reti vede due icone come Vieri e Icardi, rispettivamente a 123 e 124), sta guidando da vero leader la squadra di Inzaghi, a dimostrazione che la scelta di club di affidargli la fascia di capitano è stata più che giusta. Lautaro è il simbolo di questa squadra e dopo le sirene del mercato, in particolare quelle della primavera 2020 che lo volevano fortemente indirizzato a Barcellona per raggiungere l’amico Messi (senza la Pandemia probabilmente sarebbe davvero andato via), adesso si vede sempre più volto e anima dell’Inter, il vero erede di Zanetti. In un’intervista esclusiva rilasciata a “Tuttosport” il 24 novembre, il suo agente Camano ha ribadito: "Abbiamo un'ottima relazione con l'Inter, non credo ci saranno problemi".

Fitch conferma il "B+" A proposito di “soldi”, ieri il club nerazzurro, in attesa di avere novità sul fronte proprietà da Steven Zhang, ha ricevuto da Fitch la conferma del rating “B+” - ovvero altamente speculativo -, con outlook stabile, al bond da 415 milioni emesso nel febbraio 2022 da Inter Media and Communications SpA. Lo ha reso noto l’agenzia di rating in una nota riportata da “Calcio e Finanza”. I principali driver che hanno portato Fitch a confermare il rating “B+” sono la partecipazione alla Serie A e alle coppe europee, con un tema da sviluppare invece sul fronte infrastrutturale (San Siro viene definito “vecchio”).

© RIPRODUZIONE RISERVATA