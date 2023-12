Inzaghi il demone di Piacenza: soprannome svelato in diretta tv, cos’è successo

MILANO - C'è buonumore in casa Inter e non potrebbe essere altrimenti, con un primato in classifica messo in discussione dalla sola Juventus, che insegue a due lunghezze di distanza, e reduce da due vittorie consecutive con 7 gol fatti e nessuno subito. Al termine del 4-0 inflitto all'Udinese al Giuseppe Meazza di Milano, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è - in diretta tv su Sky Sport - protagonista di un divertente siparietto insieme a Dimarco.