Inter, Dimarco ko dopo Lautaro: Inzaghi perde pezzi, le condizioni

Non finiscono le brutte notizie per l'Inter e Simone Inzaghi. Dopo la sconfitta in Coppa Italia e l'infortunio di Lautaro Martinez, l' Inter ha fornito aggiornamenti anche sulle condizioni di Federico Dimarco . Il cursore di fascia mancina ha rimediato un infortunio muscolare che è stato comunicato dal club con una nota ufficiale.

Dimarco infortunato, l'esito degli esami

L'Inter ha spiegato che Dimarco "si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'esterno nerazzurro risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Un'altra tegola per Inzaghi e l'Inter che dovrà fare a meno anche di Lautaro che è stato costretto a fermarsi per lo stesso tipo di infortunio a margine degli ottavi di finale di Coppa Italia (ko 1-2 ai supplementari contro il Bologna). Entrambi i giocatori nerazzurri salteranno la sfida di domani sera con il Lecce e l'allenatore proverà a recuperarli per le partite del 2024.