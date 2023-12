Inter, ex leggenda si propone: "Vuole diventare il prossimo allenatore"

Stankovic e il sogno Inter: le dichiarazioni del presidente Kubatov

Dopo una serie di girandole in panchina, il presidente del Ferencvaros ha puntato su Stankovic e ha spiegato il perché: "Vuole diventare l'allenatore dell'Inter. Per questo ha molto da dimostrare e la sua ambizione lo porta a voler vincere a tutti i costi per mettersi in mostra. Inoltre, Dejan voleva venire da noi. Mi ha detto: 'Signor Presidente, dammi questa squadra'. Non è un caso che abbiamo trovato un accordo economico in una decina di minuti. Siamo solo all'inizio del lavoro, il vero volto della squadra si mostrerà in primavera, ma visti i primi risultati posso dire che non abbiamo preso una decisione sbagliata". L'ex leggenda nerazzurra è in piena lotta per la vittoria del campionato ungherese e in Conference League ha centrato l'accesso ai playoff, terminando il girone alle spalle della Fiorentina a soli due punti di distanza. Così come in campo, il serbo è abituato a colpi impossibili e spera di fare il prossimo con il Ferencvaros, per poi un giorno prende un aereo con destinazione Milano.