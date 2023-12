Marotta furioso sul Decreto Crescita: "Un autogol, danno irrimediabile"

La mancata proroga del Decreto Crescita in Serie A continua a far discutere. Sull'argomento si è voluto esprimere Beppe Marotta. L'amministratore delegato dell'Inter ha dichiarato: "Nel momento in cui il calcio italiano sta risalendo il ranking europeo, nel momento in cui tre squadre italiane hanno partecipato da finaliste alle tre più importanti competizioni europee, nel momento in cui due club italiani parteciperanno al Mondiale per club l’abolizione di questa agevolazione fiscale del decreto crescita rappresenta un autogol per il mondo del calcio e per l’economia del paeseL’agevolazione fiscale rappresentava uno strumento per facilitare l’ingresso in Italia dei giocatori di chiaro interesse, questo assolutamente oggi rappresenta invece un handicap, di conseguenza ci sarà un impoverimento dal punto di vista della qualità del prodotto che il calcio genera, ma non solo direttamente ma anche per l’indotto che riesce a produrre".