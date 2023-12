Trefoloni: "Gol Inter da annullare, è fallo di Bisseck: Doveri ha sbagliato"

MILANO - Nell'ultima puntata di "OpenVar" è stato analizzato il discusso l'episodio che ha portato l'Inter in vantaggio nel match poi pareggiato per 1-1 a casa del Genoa. Sugli sviluppi di una rimesa laterale a favore dei nerazzi al 40' Bisseck spinge Strootman in area colpendo la palla di testa, nel proseguo dell'azione arriva il gol di Arnautovic in tap-in per l'1-0 Inter. Il direttore di gara, il signor Doveri, ed il Var composto da Irrati e Miele non sono intervenuti.