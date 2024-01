Calhanoglu: "La Juve dice che punta al quarto posto? Non ascolto...".

"Offerte dall'Arabia Saudita? Sì è vero, le ho rifiutate. Ho deciso di non andare via perché voglio bene all'Inter". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu, intervistato da Sport Mediaset. "Ringrazio Ausilio perché sa come la penso. Quando sono arrivate quelle offerte ho detto alla società: decidete voi - ha aggiunto -. Tutti pensano che sia andato via dal Milan per una questione economica ma i soldi non sono sempre tutto. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui. Ai tifosi rossoneri che dicono che ho fatto male, visto lo scudetto perso nel 2022, auguro il meglio e dico che con pazienza si vedrà".