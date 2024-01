Mkhitaryan e l’asterisco in classifica: “Prima la Supercoppa, poi il campionato"

Henrikh Mkhitaryan ha lanciato la sfida alle avversarie dell' Inter in Supercoppa , ma non solo. Il centrocampista dell' Inter ha parlato della gara in meno da cui i nerazzurri ripartiranno in campionato, che potrebbe porli nella condizione di inseguire la Juventus .

La Supercoppa : "È la prima volta che gioco con questo tipo di format, con quattro squadre a giocarsi la Supercoppa Italiana, ma è interessante. Faremo il massimo per andare in finale e provare a vincere. Alla fine contano i trofei. Non è facile, ma faremo del nostro meglio e cercheremo di seguire la nostra strada per arrivare dove vogliamo arrivare".

Mkhitaryan, la Supercoppa e la gara da recuperare in Serie A

Il calcio in Arabia Saudita: "Quello che sta facendo l’associazione saudita è fantastico, non è un segreto perché tanti calciatori di livello mondiale sono venuti qui a giocare e stanno sviluppando il calcio arabo. I progressi non si vedranno in uno o due anni, serve tempo a partire dalle infrastrutture. Credo serviranno 5, 6 anni per vedere i risultati di questo lavoro".

La sfida con la Lazio: "È una squadra che gioca a calcio, che sa come giocare, come attaccare e difendere. Li abbiamo affrontati un mese fa e abbiamo avuto delle difficoltà a inizio gara. Domani servirà più del cento per cento per fare quello che vogliamo fare e vincere la partita. Non sarà facile, giocheremo contro una squadra forte ed è una semifinale".