Lautaro Martinez, il post con la Juve sottointesa che scatena i tifosi

Lautaro scalda Inter-Juve: frecciata ad Allegri?

In queste settimane la "guerra verbale" al microfono ha appassionato come una Serie Tv. "Noi siamo Sinner perché più giovani, mentre l'Inter è Djokovic. Ma non so se a loro va bene, sono permalosi" - aveva detto Allegri qualche giorno fa, scatenando i tifosi sul web già caldi per la battuta dopo Juve-Sassuolo: "Noi cacciatori? Come il gioco guardie e ladri, i ladri scappano e le guardie rincorrono". Una frase detta con il sorriso stampato sul volto, ma che ha scatenato i più maliziosi. Tanto da far tornare l'allenatore bianconero sui suoi passi: "Mi scuso per le mie battute, se ho urtato la sensibilità di qualcuno: a Livorno ci si prende in giro di continuo". Inzaghi però non sembra averla presa male, come ha ribadito dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Parole di Allegri? Nessun fastidio per quanto mi riguarda. Non penso ci sia stata maleducazione". Ma ci ha pensato Lautaro a prendere posizione. E per il derby d'Italia manca ancora un bel po'.