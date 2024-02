Inzaghi con Pavard raddoppia Bastoni. E Benjamin è un “vincente seriale”

MILANO - La fotografia del miglior attacco unito alla miglior difesa della Serie A , primati sublimati dalla miglior differenza reti dei principali campionati europei, è in due istantanee del derby d’Italia di domenica sera . Benjamin Pavard salva nella propria area con un intervento decisivo per stoppare la grande occasione di Vlahovic , poi sforbicia in quella avversaria con una mezza rovesciata che forza l’autogol di Gatti per anticipare Thuram . Raramente capita di vedere nella stessa partita un difensore alle prese con un repertorio tanto universale. Anche così si spiegano i 51 gol fatti ed appena 10 subiti dall’Inter in 22 partite di campionato.

Inzaghi e la richiesta Pavard

Una fantascientifica differenza reti di +41: differenziale avvicinato solo dal +38 del Bayer Leverkusen al comando della Bundesliga. D’altronde è per costuire un rendimento simile che Simone Inzaghi ha voluto fortemente Pavard in estate, privilegiandolo addirittura all’ingaggio di un altro attaccante che in quel momento sembrava la scelta più logica. Quasi paradossale per un ex centravanti, ma perfettamente funzionale alle idee dell’allenatore piacentino. Inzaghi voleva un giocatore eclettico capace di spingere e difendere al tempo stesso grazie al suo passato di terzino destro, poi trasformato anche in centrale-laterale di una difesa a tre. Sono le stesse caratteristiche di Darmian, esibite al meglio nella scorsa stagione. Ma serviva un innesto dotato di ancora maggiore qualità offensiva.