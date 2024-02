Inter, blitz Handanovic per il nuovo Courtois: chi è Leysen

Non solo parametri zero. L’Inter nel progettare il futuro sta ragionando anche sui portieri del domani, quello più vicino e quello più lontano. Chiaramente è una certezza, ma in vista della stagione '24-25 quando l’Inter dovrà disimpegnarsi fra numerosi competizioni, compreso il Mondiale per club , si sta valutando la posizione del suo vice.

Ci sarà bisogno di un secondo titolare che possa dare il cambio allo svizzero e in questo senso stanno salendo le quotazioni di Musso, in uscita dall’Atalanta, su Audero. Anche perché il costo dell’argentino è simile ai 6.5 milioni che l’Inter dovrebbe girare alla Sampdoria per riscattare il portiere di origine indonesiana.

Chi è Tobe Leysen

Questi ragionamenti verranno fatti nelle prossime settimane, così come quelli su Tobe Leysen. Classe 2002, belga, Leysen è una delle grandi novità degli ultimi mesi e sabato scorso è stato visionato dal vivo da Handanovic. L’ex capitano, infatti, in questa sua nuova vita si sta occupando, fra le altre cose, di osservare e dare un parere alla dirigenza nerazzurra sui talenti emergenti nel suo vecchio ruolo. Leysen da fine novembre si è preso il posto da titolare nell’Oud-Heverlee Leuven, club che milita nella massima serie belga.

Acquistato in estate dal Genk per mezzo milione, il ragazzo - 189 cm e nel giro dell'Under 21 - ha collezionato 11 partite in campionato dove ha subito solo 12 gol con 3 clean-sheets. Ottime le sue prestazioni, tant’è che l’Inter ha deciso di farlo valutare dal vivo da Handanovic, presente in tribuna a Liegi nella sfida contro lo Standard, che si è imposto 1-0, con Leysen però fra i migliori in campo. In patria ovviamente i paragoni con Courtois si stanno sprecando e il suo valore è già salito intorno ai 3-4 milioni, quotazione però destinata ad aumentare.

Il precedente Brazao

L’Inter sta pensando se anticipare la concorrenza di squadre inglesi e tedesche che si sono già informate. Un colpo in prospettiva, da prendere per poi magari girare in prestito a un club di seconda fascia, sulla falsariga di quello fatto nel 2019 quando venne acquistato il brasiliano Brazao, allora portiere emergente del Cruzeiro e della nazionale Under 20.

Brazao non è stato poi fortunato nella sua vita nerazzurra visto che a causa di tanti gravi infortuni non è mai riuscito a emergere e proprio il mese scorso l’Inter ha rescisso il contratto lasciandolo andare al Santos, mantenendo per sé una percentuale sulla futura rivendita. Oggi Leysen rappresenta un’opportunità, l’Inter deciderà di coglierla? Il diretto interessato nei giorni scorsi non si è tirato indietro: "Handanovic è veramente venuto a vedermi? Fa piacere: sarebbe un onore se i nerazzurri mi chiamassero".