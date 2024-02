Infortunio Thuram con l'Atletico: l'Inter e Inzaghi tremano, attesi esami

MILANO - Brutte notizie in casa Inter durante l'andata degli ottavi di finale di Champions contro l' Atletico Madrid. All'intervallo della sfida, infatti, Marcus Thuram è stato costretto al cambio a causa di un problema fisico accusato sul finire dei primi 45' del match contro i colchoneros. Preoccupazione per Inzaghi con l'attaccante francese che dopo uno dei suoi strappi è andato alla conclusione, bloccata dal portiere dei colchoneros Oblak, per poi accasciarsi a terra tenendosi l'interno della coscia destra.

Infortunio Thuram, attesi esami

Dopo l'ingresso dei medici, Thuram si è rimesso in piedi concludendo il primo tempo in campo, ma al duplice fischio è stato costretto a rimanere negli spogliatoi con Inzaghi che ha deciso di mandare in campo Arnautovic al suo posto. Per il francese si tratta di una contrattura all'adduttore destro da valutare nei prossimi giorni con esami approfonditi. Domenica la trasferta di Lecce, mercoledì prossimo invece il recupero contro l'Atalanta: Inzaghi spera che non sia nulla di grave.