Infortunio Thuram, il comunicato dell'Inter sugli esami: quando può rientrare

MILANO - Il tiro verso Oblak, la smorfia di dolore e lo stop forzato che ha fatto tremare l'Inter e tutto San Siro: Marcus Thuram ha approfondito gli esami sulla coscia destra dopo l' infortunio accusato nel match di Champions contro l'Atletico. A comunicare l'esito dei controlli ai quali si è sottoposto l'attaccante francese è stato il club nerazzurro che ha chiarito in una nota: "Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Thuram, quando rientra?

Non sono stati comunicati nè i giorni di stop che dovrà osservare Thuram nè quando tornerà a disposizione di Simone Inzaghi. Di sicuro l'allarme è leggermente rientrato con il numero 9 nerazzurro, un insostituibile dell'11 del tecnico di Piacenza, che dovrebbe saltare le prossime due di campionato (Lecce prima e recupero con l'Atalanta poi) per provare a rientrare con il Genoa. Per il ritorno di Champions a Madrid contro i Colchoneros dovrebbe dunque essere di nuovo al fianco di Lautaro Martinez.

