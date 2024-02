Akinsanmiro, che storia: la Viareggio Cup, l'Inter e i consigli di Osimhen

Akinsanmiro è partito dalla sua Nigeria, dopo aver giocato qualche partita con i grandi con il Remo Stars Fc , per inseguire un sogno che si è materializzato nella serata del 25 febbraio 2024 al Via del Mare di Lecce quando Inzaghi ha deciso di concedergli l'esordio con l'Inter. I nerazzurri nel gennaio del 2023 l'hanno strappato ad altri club importanti come Real Madrid e Benfica. Il club di Viale della Liberazione è stato più veloce a prendere informazioni e a convincere il ragazzo del progetto. Il resto poi ci ha pensato lui a farlo perché già nella prima stagione con la Primavera ha fatto intravedere qualità importanti.

Un anno di ambientamento doveroso per il centrocampista per capire le nuove dinamiche, una cultura diversa e sgrezzarsi sotto tutti i punti divista. Per questo si è allenatoe spesso con la prima squadra sin dalla passata stagione dove ha assaggiato il calcio dei grandi con tre convocazioni nelle ultime giornate della Serie A. La prima al Maradona di Napoli dove, al termine della partita, si è fermato in mezzo al campo a scambiare due chiacchiere con il suo idolo e connazionale, Victor Osimhen. Ora per lui è arrivato l'esordio in Serie A con l'Inter, un segnale importante da parte del club dopo l'arrivo in Italia e il contratto fino al 2026.