Infortunio Calhanoglu, Inter in ansia: condizioni e tempi di recupero

Inter, i tempi di recupero per Calhanoglu

Il problema muscolare all'adduttore terrà Calhanoglu lontano dal campo per circa 7-10 giorni. Il centrocampista turco salterà quindi sicuramente il recupero contro l'Atalanta di mercoledì e con ogni probabilità anche la sfida al Genoa in programma il 4 marzo. Calhanoglu dovrebbe quindi rientrare per affrontare il Bologna la settimana successiva ed essere così in condizione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid.