Frattesi, allarme rientrato: potrebbe essere già convocato per Inter-Genoa

MILANO - Nonostante la giornata di riposo concessa da Simone Inzaghi dopo la vittoria sull’Atalanta, ieri c’è stato un certo traffico ad Appiano Gentile dove si sono presentati ben sei giocatori, ovvero tutti gli infortunati ( Sensi , Cuadrado , Acerbi , Thuram e Calhanoglu ) più Davide Frattesi che mercoledì si è fermato per una contrattura all’adduttore destro avvertita proprio dopo aver segnato il gol del 4-0 sfruttando il cross su punizione di Alexis Sanchez. Ieri il centrocampista - che nel menù aveva un lavoro personalizzato - non ha più avvertito dolore al muscolo e, nel caso pure oggi dovesse dare segnali positivi allo staff medico, non sarebbe necessario nemmeno fare gli esami strumentali di controllo. E quindi, teoricamente, dopo qualche giorno di lavoro a parte, Frattesi potrebbe addirittura essere già convocabile per Inter-Genoa (difficile però pensare che Inzaghi possa rischiarlo).

Inter, i rientri

Per la gara di lunedì sono attesi nuovamente tra i convocati sia Francesco Acerbi sia Marcus Thuram - dovrebbero ripartire dalla panchina - mentre Hakan Calhanoglu uscirà dei blocchi a Bologna (sabato 9) giusto in tempo per fare le prove generali in vista della trasferta di Champions a Madrid (13 marzo). Per quanto riguarda i lungodegenti, Inzaghi stesso ha rivelato che dopo la sosta rientrerà Stefano Sensi (l’Inter tornerà in campo il 1° aprile contro l’Empoli a San Siro) e poco dopo toccherà pure a Juan Cuadrado che potrà così dare il suo contributo nel finale di stagione. Lunedì, va ricordato, mancherà Alessandro Bastoni (squalificato): spazio quindi di nuovo a Carlos Augusto sul centrosinistra.