Inter, scalata verso i 100 milioni. Spunta un nuovo sponsor e... l'escamotage

MILANO - Sul campo proiezione finale a 101 punti mantenendo la media delle prime 26 giornate. Nella casse del club proiezione a 100 milioni di diritti tv con la conquista dello scudetto. È uno dei dati più interessanti della comunicazione agli investitori sulla situazione del semestre luglio-dicembre del bilancio 2023-24 di Inter Media and Communcation, la società dove confluiscono i ricavi commerciali e media del club nerazzurro. Se la squadra di Simone Inzaghi conserverà il primato in classifica fino al 26 maggio, l’Inter arriverà a quota 100 milioni per la sua fetta di diritti tv: saldo positivo di 13 milioni rispetto agli 87 della stagione 2022-23. Anche gli altri indicatori sono incoraggianti: nei primi sei mesi dell’esercizio in corso gli introiti di Inter Media and Communication sono saliti da 133 a 164 milioni.