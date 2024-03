Zhang gioca il jolly con Oaktree: la proposta per tenersi ancora l'Inter

Tutto gira intorno al numero 100. C’è chi punta a offrire tale cifra in milioni di euro, per prolungare la propria “vita” alla guida dell’Inter e chi vorrebbe raggiungere quota 100 punti per chiudere un campionato da record. L’Inter sta vivendo un momento esaltante in campo, i risultati in Italia e in Europa - dalla scorsa annata - fanno però sorridere anche le casse del club e forse anche per questo il presidente Steven Zhang sta trovando maggiore forza per provare a chiudere la difficile trattativa col fondo statunitense Oaktree Capital per riscadenzare il prestito ottenuto nel 2021 e in scadenza il 20 maggio. I discorsi fra le parti sono in corso da mesi e in questi giorni devono trovare una conclusione.