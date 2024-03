L'ex Juve incorona Inzaghi: "Se lo affronti in una gara di Coppa, sei nei guai"

La clamorosa stagione di Simone Inzaghi con l' Inter non sta passando inosservata neanche all'estero. Thierry Henry , ex attaccante di Juventus, Arsenal e Barcellona, ha infatti esaltato il lavoro del tecnico piacentino in nerazzurro, assoluto dominatore della Serie A e con la Supercoppa Italiana già in bacheca. Per il francese, che è tornato anche sulla passata stagione, l' Inter rappresenta uno dei club più temibili dell'intero panorama europeo, tanto da far paura a qualsiasi squadra in Champions League dopo la finale contro il Manchester City.

Henry esalta Inzaghi: "Se li incontri in Europa sei nei guai"

L'attuale ct della nazionale francese under 21 non ha nascosto la sua ammirazione per l'Inter di Inzaghi dagli studi di Sky Sports Uk: "Seguo Inzaghi da tanto tempo, fin da quando allenava la Lazio. Se lo incontri in una partita di Coppa sei nei guai, si è visto nella finale contro il Manchester City. Quello che mi piace del suo modo di giocare è che preferisce utilizzare due attaccanti veri. Il 5-3-2 dell'Inter è fatto per mettere in difficoltà squadre come Arsenal e City, abituate a fare tanto possesso palla. A centrocampo hanno giocatori di qualità come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan che quando hanno la palla sono bravi a giocarla per gli attaccanti".