Inter, sei forte e bella: non hai bisogno di aiutini. E Barella non aiuta

Allora: l’elenco di episodi arbitrali pro Inter redatto in queste pagine - pur con tutti i distinguo del caso; vuoi per l’evidente predominio calcistico degli inzaghiani, vuoi per l’effettiva e ogni volta differente incidenza che un errore ha o potrebbe aver avuto nell’economia di una partita - è sufficientemente nutrito per comprendere come e perché sia nato sui social il tormentone della “Marotta League”. Tormentone che peraltro, almeno sul fronte degli antagonisti juventini, già frustrati da tutta una serie di accadimenti duri da digerire per chi era abituato ad accarezzarsi la pancia piena di successi, risale a ben prima di quest’anno ed è ormai di fatto un evergreen. Intanto una considerazione, anzi una sensazione, generale: il ricorso quasi patologico al Var - nato per correggere chiari e gravi errori ma divenuto strumento in grado di alterare/ribaltare dinamiche di campo magari discutibili ma storicamente accettate come elemento del gioco - ha reso molti arbitri quasi incapaci, o quantomeno timorosi, di... arbitrare.