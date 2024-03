Bergomi, mea culpa dopo la squalifica: "Ho più di sessant'anni..."

Bergomi si scusa: "Devo accettare le provocazioni"

Durante la trasmissione 3 di recupero, è arrivato il chiarimento di Beppe Bergomi "Sono stato espulso per la prima volta nel settore giovanile dilettantistico. Un'altra l'avevo ricevuta in finale del torneo Beretti contro l'Inter in una partita molto tesa. Siccome devo dare l'esempio perché ho più di sessant'anni e voglio insegnarlo ai miei ragazzi, devo ammettere di aver sbagliato. Il direttore sportivo dell'Alcione mi ha mandato un bel messaggio dopo la partita a cui ho risposto per chiarire le cose. Quello che chiedo sempre e che voglio insegnare è il rispetto da parte di tutti, per sé stessi e per tutte le persone che gravitano intorno alla società. In queste partite dove c'è tanta tensione può capitare di andare sopra le righe e sbagliare. Volevo quindi scusarmi di questo, scusarmi con il ragazzo dell'Alcione perché a sessant'anni devo accettare le provocazioni e stare al mio posto come purtroppo non ho fatto. Mi dispisce, dovrei essere d'esempio per tutti".

Bergomi, i numeri delle espulsioni in carriera

Oltre alle due espulsioni raccontate dallo stesso Beppe Bergomi nel settore giovanile, sono state solo nove quelle subite in carriera con la maglia dell'Inter in 756 presenze in tutte le competizioni. A queste si aggiunge quella rimediata con la Nazionale alle qualificazioni per gli Europei del 1992 contro la Norvegia.