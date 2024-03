Arnautovic e Carlos Augusto dopo la sosta: Inter, infortuni confermati

Arnautovic-Carlos Augusto, le condizioni

Ad aggiornare in merito alle loro condizioni ci ha pensato proprio l'Inter, con un comunicato ufficiale sul proprio sito: "Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l'attaccante austriaco. Elongazione muscolare al soleo della gamba destra per l'esterno brasiliano. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nei prossimi giorni". I rientri sia per l'austriaco che per il brasiliano sembrano destinati a slittare almeno a dopo la sosta nazionali, prevista da lunedì 18 marzo fino a martedì 26. Condizioni che, in ogni caso, andranno valutate più avanti