Marotta, la Champions è ancora indigesta: “Con la vecchia regola passavamo noi”

MILANO - "Rinnovo Lautaro? Prima della fine del campionato arriveremo a una soluzione, abbiamo rallentato per impegni diversi. Il rapporto con lui e con il suo agente è splendido e non si può far altro che arrivare ad unica soluzione, quella del prolungamento". Così l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di DAZN, prima della sfida di Serie A dei nerazzurri contro il Napoli. "Abbiamo appreso la notizia di Barone - prosegue -, volevamo dimostrare affetto e vicinanza a lui e alla famiglia e alla Fiorentina in questo momento difficile".