Albania-Cile, scintille in campo tra Sanchez e Asllani: cosa è suceccesso

" Sanchez non gioca amichevoli": così i media cileni hanno commentato la durissima entrata dell'attaccante dell' Inter nei confronti di... Asllani , suo compagno in nerazzurro. Tutto è accaduto durante la partita tra Cile e Albania , termina 3-0 in favore dei sudamericani (in gol l'ex Napoli Edu Vargas, poi Bolados e Davila) giocata al Tardini di Parma.

Inter, Sanchez duro su Asllani

Sul risultato di 1-0 per i cileni, al 27', Sanchez e Asllani erano in corsa alla ricerca della palla andando a contrasto. Ad arrivare prima sulla sfera è stato il centrocampista, in scivolata. È a quel punto che il fantasista ex Barcellona e Arsenal è entrato duro sul giovane compagno di club, andando con i tacchetti in zona caviglia. Un intervento potenzialmente pericoloso, a maggior ragione visto che l'Inter deve fare già i conti con un infortunio rimediato in nazionale, quello di de Vrij.

Asllani, visibilmente dolorante, non ha preso benissimo il crudo intervento da parte di Sanchez, che è stato ammonito dal direttore di gara. Un momento da Serie A, visto che a giudicare l'intervento dei due nerazzurri è stato... l'arbitro Pairetto, designato come fischietto del match. Nonostante l'incomprensione iniziale, i due si sono poi chiariti in campo risolvendo la questione sul momento, con Asllani che si è rialzato e ha proseguito la partita senza problemi.