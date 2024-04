Inter, quando arriva lo Scudetto: il derby, Juventus-Milan o...il 5 maggio?

Festa nel derby col Milan?

Se dovesse vincere le prossime tre partite (Udinese in trasferta, Cagliari in casa e derby col Milan), l’Inter potrebbe festeggiare aritmeticamente lo Scudetto proprio in occasione del derby del 22 aprile con cinque giornate d’anticipo e non considerando i risultati della diretta avversaria. L’Inter porterebbe potenzialmente il divario a +17 e non potrebbe più essere scavalcata né raggiunta dai cugini rossoneri, che proprio due anni fa le scucirono il tricolore sul finale di campionato.