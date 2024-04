Fuorigioco Thuram, l'analisi di Damato: "Il Var non poteva intervenire"

L'Inter ha superato l'Empoli con il risultato di 2 a 0 con le reti di Dimarco e Sanchez. Un gol per tempo per i nerazzurri per continuare nella corsa al primo posto e a distanza dalle inseguitrici - 14 punti dal Milan secondo -. A far discutere, però, soprattutto sui social è stata il primo gol segnato dall'esterno mancino per una presunta posizione di fuorigioco di Thuram a inizio azione. Sull'episodio si è espresso in presa diretta anche Luca Marelli su Dazn, poi ha dato la sua analisi anche l'ex arbitro Damato a Open Var.