Massimo Mauro, furia sull’1-0 Inter: “Da amante del calcio è una vergogna”

Ha fatto e farà discutere il gol di Dimarco in occasione di Inter-Empoli per il presunto fuorigioco di Thuram a inizio azione. L'episodio è stato commentato in presa diretta anche dagli ex arbitri Marelli su DAZN nel corso della partita e da Damato a Open Var, in cui hanno ribadito come il Var non sia potuto intervenire a seguito del tocco di un difensore dell'Empoli a spazzare l'area di rigore. A questo poi si è aggiunto anche il commento, durissimo, di Massimo Mauro nel corso della trasmissione 'Pressing' su Mediaset.

Fuorigioco Thuram e gol Dimarco: il commento di Mauro Massimo Mauro, ex calciatore e ora opinionista su Mediaset, ha parlato dell'episodio di Inter-Empoli: "Se il guardalinee non ha alzato la bandierina è perché nessuno gliel’ha detto. E' certo che il VAR gli dica cosa fare, ma sicuro. Non è la prima volta e non sarà l’ultima in cui il VAR dice senza che noi sappiamo niente. Lui guarda la linea ma non può guardare il lancio".

E sul discorso della nuova azione ha ribadito: "Da ex calciatore e amante del calcio è una vergogna che quella venga considerata un’altra azione: il regolamento è questo ma non è il codice della strada. Il giocatore dell’Empoli rinvia dopo il pressing degli avversari, non ha stoppato e alzato la testa, non l’ha giocata. Se non volete ammettere questo possiamo finirla qua. Ma cosa me ne frega del regolamento se c’è quello con la testa bassa che la butta via? State scherzando? E’ una follia se il regolamento non permette di intervenire su un gol in cui c’è un fuorigioco. Dopo 4 minuti c’è un fuorigioco e il guardalinee alza perché glielo dice il VAR".

© RIPRODUZIONE RISERVATA