Lautaro-Thuram: ricordate come si fa? Non segnano da febbraio, astinenza record

MILANO - Sanchez e Dimarco due volte, Darmian , Bisseck e Asllani . Cinque nomi per sette gol, ovvero quelli che l’ Inter ha trovato nelle ultime cinque partite, quelle in cui non è finito sul tabellino dei marcatori uno fra Lautaro Martinez e Marcus Thuram . Tolta ovviamente la deludente serata contro l’ Atletico Madrid al Civitas Metropolitano , con i nerazzurri eliminati dalla Champions dopo una prova assolutamente da dimenticare sottoporta dei due attaccanti, l’astinenza da gol della “Thu-La” ha pesato relativamente sulle sorti dell’Inter, capace di ottenere nelle quattro gare di campionato disputate ben 10 punti. È evidente come la coppia offensiva di Simone Inzaghi sia arrivata con le ruote sgonfie a questo finale di stagione.

Lautaro-Thuram, i numeri

Lautaro e Thuram hanno trascinato la squadra, in primis in Serie A, tant’è che i loro numeri parlano chiaro: 26 reti in totale per l’argentino, 12 per il francese; 2 assist il primo e 7 il secondo, 3 rigori procurati dal capitano, 4 dal suo partner. Il loro contributo è stato devastante. Al tempo stesso però, questo rendimento così elevato ha finito per schiacciare le due alternative, Arnautovic e Sanchez. I due, poi, ci hanno messo del loro, fra prestazioni non all’altezza, errori sottoporta e qualche infortunio di troppo. Sanchez lunedì ha segnato contro l’Empoli, Arnautovic è tornato in gruppo e contro l’Udinese sarà a disposizione; Inzaghi però lunedì si affiderà ancora ai soliti noti con la speranza che interrompano un digiuno che inizia a essere non banale. Lautaro Martinez infatti non segna dal 28 febbraio, quando realizzò il momentaneo 2-0 contro l’Atalanta al 46’ del primo tempo; Thuram addirittura dal 16 febbraio, Inter-Salernitana 4-0 (il francese mise a segno la prima rete al 17’ del primo tempo).

Inter, il digiuno di Lautaro

Dunque, recuperi esclusi, il capitano - che nel frattempo durante la sosta si è sbloccato con la sua nazionale dopo un digiuno di 777 giorni - non segna da 375 minuti: Lautaro è infatti rimasto a secco dopo la rete con l’Atalanta, contro Genoa, Atletico, Napoli ed Empoli (a Bologna era rimasto in panchina in previsione dell’impegno in Champions). Più lungo il periodo di Thuram: i minuti senza gol sono ben 461 in sei partite, con quelle contro Lecce e Atalanta saltate per infortunio. Dunque a Udine la "Thu-La" cercherà di spezzare questo maleficio. Chi ci tiene di più è ovviamente Lautaro, uscito scuro in volto al momento del cambio contro l'Empoli: pochi dubbi sul fatto che vincerà la classifica marcatori (è primo con 23 gol, Vlahovic segue a 15); difficile, se non impossibile, raggiungere i primati di Immobile e Higuain (36) in un singolo campionato di A, ma pure il record a tinte nerazzurre di Angelillo, capace di segnare 33 con l'Inter nel '58-59.