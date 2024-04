“L’Inter vince barando”: Sacchi brutale, “Tendenza da furbi, bisogna uscirne”

"L'Inter sta barando? Sì - ha continuato Sacchi nella sua spiegazione -. C'è una tendenza ad arrivare all'obiettivo da furbi. Bisogna uscire da questa situazione, altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi". Dalla situazione del club nerazzurro all'evoluzione del calcio italiano: "Oggi si punta tutto sulla tattica, si aspetta solo l'errore dell'avversario. I padri fondatori inventarono il calcio come sport offensivo e di squadra, in Italia lo abbiamo trasformato in individuale e difensivo. Siamo al paradosso".

In chiusura poi ha parlato degli allenatori in Serie A e non solo: "Un tecnico bravo è quello che dona un gioco, aiuta i giocatori a diventare più bravi. Un regista aggiunto. Spalletti è come me, può fare bene. Mi rivedo tanto in lui, ma non è il solo. Apprezzo Sarri, Gasperini, Italiano e Pioli. Inzaghi sta per vincere lo scudetto, si è evoluto. Ma in Champions contro l'Atletico Madrid ha sbagliato. Le formazioni spagnole vanno aggredite, la sua Inter si è difesa troppo. Ma crescerà, ha intrapreso la strada giusta".