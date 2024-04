“L’Inter ci chiese il prezzo di Foden”: City, la rivelazione dell’ex allenatore

"Foden all'Inter? Ce lo chiesero": la rivelazione di Bowman

"Lo abbiamo portato in alcuni tornei solo per fargli fare esperienza, non poteva giocare. Volevamo farlo abituare a viaggiare e frequentare ambienti diversi. Tutti parlavano di lui e si chiedevano per quale motivo non giocasse, a dimostrazione del fatto che la sua fama già lo precedeva", ha dichiarato Bowman. Poi ha concluso: "Dopo un altro torneo dedicato ai giovani, Foden avrebbe potuto intraprendere una nuova strada lontana dal Manchester City. L'inter ci chiese quanto volessimo per poterlo acquistare, ma Phil è un tifoso dei Citizens e non c'è mai stata la possibilità che lasciasse l'Inghilterra". Con l'arrivo di Guardiola in Premier League, l'inglese è entrato subito nelle sue grazie. Gli ha sempre rivolto complimenti: "Non lo vendo neanche per 500 milioni, è il più grande talento che abbia mai visto". Ecco, questa occasione poteva anche non capitare, ma per fortuna il club non ha commesso errori.