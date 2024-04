Zhang blindato in Cina, l’Arabia Saudita sull’Inter: cosa sta succedendo

Nelle ultime ore sono emerse da quotidiani politici ed economici voci su un nuovo interessamento per l’Inter, questa volta proveniente dall’Arabia Saudita. Come ormai è arci-noto, il 20 maggio scadrà il termine ultimo per Steven Zhang per restituire al fondo statunitense Oaktree Capital il prestito da 275 milioni ottenuto nel 2021 e salito, con gli interessi, a circa 385 milioni. Zhang, da agosto scorso in Cina, lavora da mesi su più fronti per provare ad allungare la sua “vita” in nerazzurro. Da un lato con lo stesso Oaktree per spostare in avanti la scadenza e guadagnare un po’ di tempo; dall’altro, tramite la banca Goldman Sachs e i consulenti di Raine Group, per valutare potenziali investitori, interessati a entrare come azionisti di minoranza o rilevare l’intero club. Dal 2021 a oggi ci sono state offerte, come quella di Bc Partner rifiutata perché ritenuta bassa (Zhang valuta l’Inter 1.3 miliardi di euro), abboccamenti o sondaggi da parte di svariati gruppi come l’imprenditore finlandese Zilliacus, il fondo sovrano arabo Pif e quello del Bahrein, Investcorp, da solo o - intorno a metà settembre - con un consorzio di altri gruppi del Golfo Persico. L’ultimo interesse arriva dall’Arabia Saudita.