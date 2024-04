Un Conte sfotte l'Inter per il record mancato: "Non è per tutti", bufera social

Il pareggio contro il Cagliari ha tolto un altro obiettivo all'Inter di Inzaghi, quello di superare la Juventus e arrivare al record di punti in Serie A, quello di 102 di Antonio Conte nell'annata 2013-14. Vincere lo Scudetto fa entrare nella storia del campionato, ma il 2-2 di San Siro ha tolto ogni dubbio su chi continuerà ad essere il detentore di questo primato . E se il tecnico salentino, che comunque ha riportato lo scudetto all'Inter nel 2020-21, non si esprime sicuramente in pubblico sulla questione, lo ha fatto il fratello Daniele scatenando i social, sia bianconeri che nerazzurri, con uno sfottò amarcord...

Conte, lo sfottò social del fratello all'Inter

Sul suo profilo Instagram Daniele Conte ha postato una serie di foto con il fratello Antonio e la maglia celebrativa dopo il risultato ottenuto con la Juve. Una maglia particolare con la scritta, replicata anche come didascalia nel post: "102 punti! C'è chi legge la storia.. e chi la scrive!". Un record che, anche per questa stagione, rimane impresso nella storia della Vecchia Signora.

In aggiunta ha anche scritto un'altra frase: "Not for everyone" tradotto "Non è per tutti", che è riferito alla frase con cui l'Inter ha presentato Antonio Conte come nuovo allenatore al tempo facendo infuriare i tifosi bianconeri. Il post è diventato virale nel giro di poche ore e ha scatenato le reazioni di tantissimi tifosi.