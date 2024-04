Inter, solo pari col Cagliari: irraggiungibili i 102 punti della Juve di Conte!

MILANO - L'Inter non non va oltre il 2-2 nel posticipo del 32° turno e vede svanire la possibilità di superare il record di punti della Serie A della Juventus 2012-2013 di Antonio Conte fissato a quota 102 (l'Inter potrà arrivare al massimo a 101). A San Siro i nearzzurri impattano contro un super Cagliari che recupera per due volte il vantaggio dei padroni di casa, portando via dal Meazza un punto pesantissimo in chiave salvezza: Ranieri al momento è a +4 dalla zona retrocessione. L'unica consolazione per Simone Inzaghi è quella di poter conquistare il 20° Scudetto della sua storia nel derby contro i rossoneri di Pioli della prossima giornata; all'Inter servirà un successo per poter far scattare la festa tricolore.