Inter, sale la febbre Scudetto: col Toro verso l’esaurito

L’unico possibile ballottaggio dovrebbe essere quello “solito” tra Darmian e Dumfries, per il resto impossibile pensare a grosse sorprese, con l’allenatore piacentino che andrà a giocarsi il tricolore in casa del Milan con quei calciatori e quelle idee che hanno permesso ai nerazzurri di conquistare sinora ben 83 punti e di giocarsi il titolo contro gli storici rivali cittadini alla sest’ultima giornata di A.

Seconda stella contro il Milan?

Se resta vero che l’importante è diventare campioni d’Italia, è altrettanto lapalissiano che vincere la seconda stella in casa del Diavolo aggiungerebbe una storicità particolare ad un trionfo che resterà comunque negli annali. Insomma, nulla verrà lasciato al caso, con le sedute di domani, venerdì e sabato fissate al mattino e un lavoro domenicale pomeridiano che verrà seguito dal ritiro antecedente al match di lunedì.

È qui la festa?

Work in progress, ma poche certezze sugli eventuali festeggiamenti dei nerazzurri per la seconda stella. In casa interista ci si vuole concentrare sul vincere lo scudetto e non tanto sul pensare a dove e quando celebrarlo. Qualora i nerazzurri dovessero battere il Milan sembra da escludere la parata per le vie delle città subito dopo il match, col bus scoperto pronto per il pomeriggio successivo. Non dovesse arrivare l’aritmetica col Diavolo tutto potrebbe slittare alla gara contro il Torino, con i relativi festeggiamenti possibili dopo il match contro i granata, soprattutto se l’orario di inizio gara fosse alle 15.

San Siro sold out

Sarà un San Siro gremito in ogni posto quello che accoglierà l’Inter contro il Torino. Da Viale della Liberazione emerge la possibilità concreta che ci sia il tutto esaurito, con gli ultimi biglietti disponibili, acquistabili dagli abbonati della stagione in corso e dai soci degli Inter club, che verranno messi in vendita quest'oggi.

La prelazione

In attesa che Webuild presenti a Inter e Milan il progetto su San Siro, l’Inter viaggia spedita verso la proroga sino a fine anno sulla prelazione dei terreni di Rozzano (in scadenza il 30 di questo mese) dove ipoteticamente potrebbe sorgere il nuovo stadio. "Da cinque anni noi e il Milan cerchiamo di avere un’autorizzazione per avere una nuova impiantistica. La delusione c’è perché non vediamo il risultato finale, ma ci siamo organizzati con piani alternativi", le parole di ieri dell’ad Antonello a un evento del Sole 24 Ore.