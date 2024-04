Zhang: “Inter, Inzaghi è un dono. Vinceremo ancora”

Inseguito dai creditori a Hong Kong come a Milano e da quasi un anno sfuggente come mai ad apparire in pubblico, Steven Zhang torna a parlare di Inter. Lo fa “intercettato” al Gran Premio della Cina a Shanghai, ospite dell’ex team principal Ferrari Stefano Domenicali oggi a capo del circus della Formula 1 come amministratore delegato del Formula One Group.

Zhang e il futuro del club Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Zhang riappare dunque in pubblico dopo mesi di assenza. Il discorso non può non andare subito sul futuro dell'Inter, su cosa ne sarà della società nerazzurra, tema caldissimo in questi giorni: "Ogni anno, da quando sono presidente all'Inter, vengono fuori voci, ma nessuna di queste è vera. Abbiamo vinto sei trofei, siamo vicini ad ottenere il settimo e finché sarò presidente del club saremo sempre competitivi: continueremo a vincere, vincere e vincere". L'attenzione si sposta al campo e all'imminente Scudetto: "Derby? Sono davvero orgoglioso della squadra, di tutti quanti all'Inter. La mentalità vincente non è mai stata a livelli così alti: da presidente non potrei essere più felice di cosi. Tutti siamo a conoscenza di qual è il nostro obiettivo". Su Inzaghi: "L'ho già detto, lavorare insieme a lui è un dono. Mi trasmette calma e fiducia: non c’è nessun dubbio sul fatto che proseguiremo insieme".

Inter tra Oaktree e Pimco: la situazione Ma qual è la situazione per il club nerazzurro? Ad un mese dalla scadenza del rimborso del prestito concesso da Oaktree, potrebbe arrivare un ulteriore prestito, stavolta da Pimco, con scadenza 2027. Un accordo, quest'ultimo, che risolverebbe la questione rimborso con Oaktree. Un prestito, quello che potrebbe andare in porto a breve, che dovrebbe essere a tassi superiori rispetto a quello attuale ma inferiori rispetto a quelli che Oaktree aveva prospettato per proseguire insieme. L'annuncio ufficiale, in caso di ok, arriverebbe a fine maggio, dopo aver completato la revisione dei conti del club nerazzurro. Le prossime due-tre settimane saranno decisive in tal senso, per avere l'approvazione definitiva alla buona riuscita dell'operazione. Oltre al pagamento degli interessi, per Pimco non sarebbe da escludere anche una forma di partecipazione al fatturato dell'Inter, nel caso venga superata una certa soglia di ricavi o il raggiungimento di determinati obiettivi economici pre stabiliti. Quando avvengono questi prestiti, in alcuni casi, si può arrivare anche alla conversione del finanziamento in quote dell’azienda.

