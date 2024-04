Ausilio, dalla festa Inter alla frecciata Juve: “Noi non ci siamo mai nascosti”

Serata di festa per l' Inter , che contro il Milan conquista aritmeticamente lo Scudetto : ventesimo tricolore per i nerazzurri, il diciannovesimo conquistato sul campo. Eppure al termine della sfida coi rossoneri il direttore sportivo del club Piero Ausilio , ai microfoni di Sky Sport, non ha mancato di mandare una frecciata a chi ha conteso lo Scudetto all'Inter per buona parte di campionato: la Juventus di Massimiliano Allegri , che ieri dopo la fine della partita si è congratulata con i nerazzurri per il trionfo.

Ausilio, frecciata alla Juve di Allegri

Così Ausilio nel pieno della festa interista: "C'è grande soddisfazione: sapevamo che non sarebbe stato facile, cambiare 12 giocatori non è semplice. Ci sono state annate complicate, e questo lo era particolarmente: tutti insieme siamo stati bravi ad andare a prendere i sostituti che si sono rivelati fondamentali, tutta gente che ha aggiunto valore ad una squadra già forte, e possono ancora crescere. Bisogna crederci per dare inizio al lavoro: noi, a differenza di altri, non ci siamo mai nascosti dietro alla qualificazione Champions".

E ancora: "Abbiam sempre detto di voler puntare alla vittoria, sarà sempre così: in alcuni casi non si riesce, magari giochi la finali e la perdi pur avendo disputato una buonissima gara. Però bisogna sempre iniziare con l'ambizione di essere migliore, se lo è qualcun altro gli stringi la mano, oggi sono gli altri a stringerla a noi". Evidente il riferimento alle dichiarazioni di Allegri che da mesi, anche nel momento in cui stava contendendo il primato ai nerazzurri, ha sempre sottolineato come l'obiettivo stagionale della sua Juve fosse la qualificazione alla Champions League.