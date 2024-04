Juve, messaggio all’Inter: il profilo social dei bianconeri invaso dai commenti

Juventus, le reazioni dei tifosi

La Juventus affronterà sabato il Milan, privo di Tomori, Theo Hernandez e Calabria (tutti squalificati) e proprio uno dei commenti sotto il post su X è di ringraziamento verso i rossoneri per le importanti defezioni in vista di sabato: "Grazie Milan per la rissa e le espulsioni". Tra gli altri commenti "Praticamente ce l’avevate nelle bozze", "Lo stile" a sottolineare la sportività del club e anche qualche battuta sull'ex "Ammazza oh pure a gestire i social delle altre squadre è arrivato Marotta…". Valanga di messaggi sotto il post pubblicato dalla società bianconera: in molti non hanno apprezzato la scelta di dedicare un pensiero ai neo campioni d'Italia.