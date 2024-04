“Traditore”, “Clown”: Calhanoglu si fa beffa del Milan, il post sui social

L'Inter centra il duplice obiettivo: vincere il derby (il sesto consecutivo) e conquistare lo Scudetto numero venti, il diciannovesimo ottenuto sul campo. Tra i nerazzurri più emozionati in campo al triplice fischio di San Siro c'era senza dubbio Hakan Calhanoglu, con il turco che vince così il primo campionato della sua carriera, proprio contro la sua ex squadra: il Milan. Sui social, nel post gara, il centrocampista turco non ha lesinato frecciatine ai rossoneri.

Inter campione, frecciata Calhanoglu al Milan Calhanoglu, dopo le lacrime di gioia versate in campo al termine della partita, è stato tra i più scatenati nei festeggiamenti, con tanto di casa e musica ad alto volume tenuta in braccio. Non è stato da meno su Instagram, dove ha postato una grafica che lo ritrae in piazza Duomo con alle sue spalle una folla di tifosi che inveiscono contro di lui e mostrano cartelloni con insulti annessi: da "traditore" a "serpente", passando per "clown".

Lui viene invece raffigurato mentre tiene al suo fianco la coppa dello Scudetto, con le cuffie che gli tappano le orecchie, a simboleggiare indifferenza nei confronti di chi lo insulta o lo ha fatto in passato. "Sempre calmo, sempre paziente, sempre concentrato e ora premiato. Forza Inter": così nella descrizione del post social. Rivincita per Calhanoglu che due anni fa, passato dal Milan ai nerazzurri proprio nella stagione in cui i rossoneri vinsero lo Scudetto, fu uno dei più 'bersagliati' nei festeggiamenti della squadra di Pioli.

