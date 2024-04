Milan, la curiosa mossa per 'coprire' l'Inter: cos'è successo al fischio finale

Milan-Inter finisce 1-2, e per la prima volta nella storia della Serie A viene vinto uno Scudetto in un derby. Al triplice fischio, dopo un finale ad alta tensione con tre espulsi , festa grande per i nerazzurri sul prato di San Siro per celebrare il nuovo titolo. Eppure c'è chi ha provato a rovinare i festeggiamenti di calciatori, allenatore, staff tecnico e dirigenti dell'Inter.

Musica alta per rovinare la festa Inter

Subito dopo la fine della partita, giocata in casa del Milan, sono iniziate le celebrazioni a tinte nerazzurre. Ma mentre era in corso la festa è stata alzata a tutto volume la musica techno da parte del deejay, che partita dagli altoparlanti si è irradiata per tutto lo stadio, quasi a voler intralciare i festeggiamenti da parte della squadra di Simone Inzaghi. Tentativo vano, con l'Inter che ha proseguito nel fare festa per il sesto successo consecutivo nei derby e, ovviamente, per il tricolore ottenuto.