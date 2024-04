Thuram e Calhanoglu, risate con Zhang: "Noi pagati meno di una pizza"

Una notte di festeggiamenti per l'Inter: dai tifosi ai giocatori, autori di una cavalcata importante per conquistare il 20esimo scudetto - 19 sul campo - del club di Viale della Liberazione. I nerazzurri con la vittoria nel derby hanno acquisito l'aritmetica con cinque giornate d'anticipo e sui social i calciatori si sono lasciati andare a vari post e stories per celebrare il momento. Alcuni di essi hanno anche videochiamato Zhang - il presidente è in Cina - per festeggiare assieme a lui da Nanchino. Da Dimarco al trio Thuram, Dumfries e Calhanoglu - il turco si è preso beffa anche dei suoi ex tifosi - che hanno organizzato una diretta Instagram con Steven in cui c'è stato un siparietto social.

Zhang e il prezzo di Thuram e Cahalnoglu Nella breve diretta social organizzata proprio dal centrocampisa turco su Instagram sono entrati a ruota anche Dumfries - scatenato anche in Duomo coi tifosi - e Thuram, oltre al presidente Zhang. La chat è stata presa d'assalto anche dai tifosi nerazzurri che hanno potuto ascoltare il siparietto. A parlare per primo è il presidente: "Piero mi ricorda sempre quando stavi per firmare, ma che ti sei infortunato la partita prima della firma con noi, due anni fa", ha detto verso Thuram, il quale ha risposto: "Era proprio fatta, poi l'infortunio. Ma tutto succede per una ragione".

Poi sempre del francese si è lasciato andare a una scherzosa battuta: "President, io e Calhanoglu siamo costati zero euro. Zero euro, la tua macchina è costata di più. Vogliamo un regalo". Molteplici le risate da parte dei presenti, il tutto mentr Zhang ha ribattuto: "Lo sapevo che era un errore entrare in questa live", ma l'attaccante ha insistito: "President, due giocatori, a zero euro. Zero euro. Meno di una pizza". A chiudere ci ha pensato il numero uno nerazzurro: "Ma non è vero, non siete costati zero euro". Ovviamente l'Inter non ne ha pagato il cartellino ma ha comunque pagato le commissioni agli agenti e gli ingaggi per il contratto.

