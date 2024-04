Lautaro trema il giorno della festa: rifiuta il rigore che Calhanoglu gli offre

Sarà stato il fantasma del rigore contro l'Atletico in Champions, o la consapevolezza di non essere impeccabile dagli 11 metri, a spiegare la decisione di Lautaro Martinez di non calciare dal dischetto per trovare il doppio vantaggio. È quanto accaduto nel match interno contro il Torino, dove i nerazzurri sono scesi in campo da neo campioni d'Italia nella gara valida per la 34ª giornata di Serie A. I numeri dell'attaccante argentino dal dischetto non sono infatti proprio incoraggianti. Il rigore sbagliato al Wanda Metropolitano è stato il decimo errore su 27 tentativi complessivi. Tra questi, quello respinto da Carnesecchi nel match contro l'Atalanta e quello fallito nel match di Coppa Italia con il Bologna, che quella sera a San Siro eliminò gli uomini di Inzaghi.