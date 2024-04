Amadeus non si perde la festa Inter: in tribuna con Zanetti e Marotta

Amadeus presente alla festa Scudetto dell'Inter . Il conduttore del Festival di Sanremo (che presto lascerà l'azienda di Viale Mazzini per approdare al NOVE) è stato avvistato sugli spalti di San Siro al fianco di Marotta e Zanetti . Come è noto, il presentatore è un grande tifoso del club nerazzurro e ha voluto celebrare alla grande il trionfo della squadra di Inzaghi . Insomma il numero uno dello share non poteva certo mancare ai festeggiamenti della squadra numero uno del campionato italiano.

Festa scudetto Inter: il coro per Inzaghi al Meazza

"Salta con noi, Simone Inzaghi", stanno cantando i tifosi allo stadio San Siro di Milano. E dopo qualche momento di titubanza, l'allenatore si è lasciato andare, insieme a tutto il Meazza, mostrando tutta la sua felicità per la vittoria dello scudetto. L’allenatore piacentino è infatti stato tra i primi destinatari dei cori della Curva Nord durante la partita contro il Torino, in un clima di festa che sta proseguendo tra cori e bandiere. I festeggiamenti per l'Inter sono iniziati già questa mattina con il pellegrinaggio festoso verso San Siro, dove i campioni d’Italia hanno sfidato il Torino in uno stadio tutto esaurito per l’ennesima volta. A ridosso dell’ingresso in campo delle squadre, una maxi coreografia tricolore che ha coinvolto tutto l'impianto.