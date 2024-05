Inter, contro il Sassuolo... turnover Scudetto

Dopo due giorni di riposo, successivi alla vittoria per 2-0 sul Torino e all’inebriante - quanto stancante - festa scudetto dell’Inter, i nerazzurri si ritroveranno questo pomeriggio ad Appiano per iniziare a preparare la trasferta contro il Sassuolo (ci sarà pure Pavard , ieri a Monaco per tifare Bayern contro il Real). Sarà l’occasione per Simone Inzaghi per puntare sulle seconde linee, pardon, sui co-titolari, della sua rosa.

Le probabili scelte di Inzaghi

Se contro i granata l’allenatore piacentino aveva puntato sulla miglior formazione possibile per permettere al pubblico di casa di applaudire i maggior protagonisti – in termini di minutaggio – della seconda stella interista, contro i neroverdi ci sarà probabilmente l’occasione per vedere all’opera chi ha giocato meno. Probabile spazio per Bisseck in difesa, con Frattesi e Asllani che a centrocampo sperano di poter partire dal 1’.

Occhio a destra a Dumfries (ma pure eventualmente a Cuadrado a gara in corso) e sulla fascia sinistra a Buchanan, col canadese che per la prima volta da quando è a Milano potrebbe iniziare la gara del Mapei Stadium. E che comunque, se non subito, verrà lanciato nella mischia per una parte importante di match. Davanti spazio per Arnautovic e/o Sanchez. Di fatto - vedi Lecce-Inter e Bologna-Inter - le seconde linee nerazzurre, hanno sempre risposto presente quando chiamate in causa, con un netto 4-0 in Salento, oltre all’1-0 contro i rossoblù di Thiago Motta.

I titolarissimi verranno schierati contro la Lazio, quando verrà consegnata la coppa per la vittoria del campionato e San Siro sarà tutto colorato di nerazzurro, con 75 mila tifosi pronti ad applaudire i propri big. Insomma, una strategia a lungo raggio per Inzaghi, volta a gratificare ogni singolo elemento della rosa, mandando in campo più undici dalla fame di ulteriori successi (con una vittoria si arriverebbe a 92 punti, superando l’Inter di Conte), con la gratificazione per le riserve e il rispetto dei tifosi nell’epilogo stagionale.