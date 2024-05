Tic tac Inter, il 20 maggio e Zhang...Oaktree e il ponte sul fiume debito

Oaktree non interessato all'Inter

Oaktree, infatti, come raccontato in questi anni, non è mai stato interessato a raccogliere le quote di Suning per gestire l’Inter, a differenza, per esempio, di quanto fatto da Elliott col Milan quando escusse il pegno da Yonghong Li. Dunque, pur di non raccogliere il club e dover poi gestire un periodo di transizione in attesa di un nuovo proprietario, Oaktree sarebbe disponibile a offrire del tempo in più a Zhang; tempo evidentemente necessario per trovare un acquirente, più che un modo per rimborsare direttamente il debito. L'opzione Pimco rimane comunque quella preferita da Zhang, perché chiuderebbe il capitolo Oaktree e gli permetterebbe di continuare a gestire l'Inter con un centinaio di milioni in cassa - 15-20 che gli resterebbero dal finanziamento di Pimco più 80 circa ancora in cassa dei 275 di Oaktree non utilizzati - per i prossimi tre anni, avendo quindi maggiore tempo per cercare anche una via di uscita finora non ancora trovata.