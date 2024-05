L’Inter e i primi due colpi mercato: “Orgogliosi di essere stati scelti”

"Come tutti i mercati ci saranno delle difficoltà, questo è un gruppo che ha fatto molto bene e ci sarà da toccare il meno possibile". Sono le parole del vicedirettore sportivo dell' Inter Dario Baccin , che ai microfoni Sky ha fatto il punto sul mercato nerazzurro e sui rinnovi dei contratti in scadenza.

"Orgogliosi di accogliere Taremi e Zielinski"

"Siamo orgogliosi che due giocatori come Taremi e Zielinski ci abbiano scelto - ha dichiarato Baccin - . Dei cambiamenti è fisiologico che ci saranno, ma daremo al mister dei giocatori funzionali alle sue esigenze. Il Sudamerica è sempre ricco di giocatori interessanti, dopo una crisi durata fino a qualche anno fa ora sono tornati talenti molto validi".

"Chiaramente questi paesi si sono a loro volta strutturati e questo rende molto più complicato andare a prendere giocatori competitivi, poi le squadre inglesi e tedesche grazie alle agevolazioni sugli extracomunitari hanno a disposizione budget per noi difficili. Il colpo Thuram dello scorso anno? La cosa che ci ha colpito è che tutti avessimo la sensazione che potesse giocare anche in una posizione diversa, siamo contenti che ci abbia scelto perchè c'erano anche altri 3-4 club a livello mondiale che lo volevano".

Baccin sui rinnovi

Il vicedirettore sportivo nerazzurro, ha poi risposto in merito alle trattative in corso sui rinnovi di Inzaghi, Barella e Lautaro Martinez. "Stiamo lavorando, credo che con tutti ci sia la volontà reciproca di andare avanti, ma naturalmente ci sono dei numeri da sistemare. Penso che problemi non ci saranno, per ognuno c'è un tempo prestabilito ma sono convinto che andremo avanti con tutti contenti".

Infine, Baccin ha confermato l'interesse per il portiere brasiliano Bento, uno dei profili più graditi dal club nerazzurro per il post Sommer. "Siamo contenti dei portieri che abbiamo in organico, pensando al futuro è uno dei nomi che stiamo valutando e che abbiamo osservato. Sta facendo un ottimo percorso, anche con la nazionale brasiliana, ma è prematuro parlare di lui. È sicuramente uno dei 2-3 portieri giovani e di prospettiva che stiamo seguendo".