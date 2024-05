Tic Tac Inter, Zhang trema: allarme Bloomberg, "Accordo con Pimco a rischio"

Si avvicina sempre di più la data del 20 maggio, giorno in cui Zhang dovrà ripagare alla società Oaktree il prestito che ammonta a 375 milioni di euro. Giorni serrati per il presidente nerazzurro e Suning che sta cercando, attraverso una trattativa serrata, di arrivare ad un accordo con Pimco per un nuovo finanziamento che gli permetterebbe di saldare il debito. Un accordo con Pimco permetterebbe a Zhang di saldare i conti con Oaktree pari a 275 milioni più interessi, per un totale di circa 375 milioni. La trattativa con la nuova società si basa su un prestito da 435 milioni in bond privati con scadenza nel 2026 e con interessi del 15% in payment-in-kind. In più, le finanze del club ne gioverebbero grazie ad una piccola parte del finanziamento. In sostanza un nuovo prestito, con una cifra e interessi più alti, per continuare a mantenere il controllo del club quel tanto che basta per poi venderlo con una quotazione maggiorata dal progetto stadio approvato. Ma...