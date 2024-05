Tic Tac Inter, Oaktree in arrivo: Zhang frena tutto, rinnovi appesi...

A chi oggi è all'Inter interessa capire come si andrà avanti dopo il 21 maggio . Se, come tutto lascia credere, Zhang resterà al timone con uno dei due percorsi raccontati, la società "milanese" sa che dovrà proseguire a lavorare sulla falsariga degli ultimi anni. E potrà comunque mettere nero su bianco determinate operazioni grazie ai miglioramenti sul lato economico ottenuti sia dalla parte sportiva sia da quella commerciale: il bilancio 2023-24 dovrebbe chiudersi con un passivo intorno ai 40-50 milioni, dunque inferiore rispetto al rosso da 85 del 2022-23; il fatturato è in aumento grazie alle cessioni dell'estate 2023, nuove sponsorizzazioni, incassi da tv, stadio, premi Uefa e Fifa.

I rinnovi in casa Inter

Dunque, i tre principali rinnovi di contratto a cui Marotta e Ausilio lavorano da mesi, verranno concretizzati: a sentire i diretti protagonisti non dovrebbero esserci problemi a riguardo. Quindi arriverà il prolungamento di Simone Inzaghi fino al 2027 con ingaggio che salirà fino a 7 milioni. Poi toccherà a vice e capitano. Per quanto riguarda Barella, il centrocampista si legherà fino al 2029 con uno stipendio che passerà da 4.5 più bonus a 7 di base. Più complesso per cifre e dettagli il rinnovo di Lautaro, a cui le parti lavorano ormai da sette-otto mesi, non senza momenti di discussione. Alla fine si dovrebbe andare a dama con una proposta fra i 9 e i 10 milioni (più bonus) fino al 2028 o 2029. Il capitano anche domenica sera a "Che tempo che fa" ha fatto capire di non vedersi lontano da Milano ("La mia volontà è di rinnovare con l'Inter") e a Dazn lo ha ribadito lunedì notte anche il vice-presidente Zanetti: "Si può stare tranquilli con Lautaro: sarà ancora il capitano dell'Inter". Poi si passerà al mercato, col budget che però difficilmente si scosterà da quello delle ultime stagioni, con una sessione che dovrà chiudersi, fra entrate e uscite, con un saldo a zero o in attivo. Dunque, tutti in casa Inter aspettano di conoscere ufficialmente le mosse di Zhang. E in attesa restano pure i creditori di China Construction Bank Asia Corporation che devono riavere 320 milioni di euro, ma questa è un’altra storia...

