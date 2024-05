Dietrofront Marotta: dalla "giornata tremenda" all'Inter "solida con Zhang"

MILANO - A San Siro è il giorno della cerimonia per l'Inter campioen d'Italia, una festa con qualkche nube dopo la lettera del presidente Zhang in merito alla situazione del finanziamento Suning-Oaktree. L'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta aveva usato parole allarmanti nella giornata di sabato per poi cambiare rotta. Nella giornata di sabato l'ad nerazzurro doveva essere ospite fisico al Moby Dick Festival di Noli ma ha dovuto rinunciare collegandosi in remoto spiegando: "Oggi è una giornata tremenda tra la preparazione della gara di domani e per quello che stiamo vivendo sotto il carattere finanziario. Mi dispiace molto perché avrei avuto piacere ad essere lì”, per poi parlare della sua carriera: "La mia è stata una vita con più cose belle sotto l’aspetto sportivo e professionale. Ci metto tanta passione e ho ottenuto delle gran belle soddisfazioni. Questo è ‘l’effetto C’, circostanze favorevoli per arrivare al successo, un elemento importante. Ma comunque è sinonimo di ‘Competenza’. Il miracolo in ambito sportivo viene usata spessissimo ma non ho avuto nulla di miracoloso. Le vittorie sono ottenute per qualcosa di programmato - aggiunge - La differenza tra vincere un campionato e una Champions, o comunque arrivare in finale, è legata a fattori differenti. Io penso che il campionato lo vinca generalmente la squadra più forte, perché è un cammino lungo. In Champions c'è anche un discorso di fortuna, perché è fatta di partite secche in cui può accadere di tutto".